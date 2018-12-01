شكرا لقرائتكم مدرب فالنسيا يكشف الفارق بين لوبيتيجى وسولارى ويرفض التعليق على أزمة إيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارسيلينيو المدير الفنى لفالنسيا أن ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولارى لا يختلف كثيرا عن الفريق الملكى تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبيتيجى، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ14 من الدورى الإسبانى.

وتحدث المدرب فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "لا أرى اختلاف بين ريال مدريد سولارى ولوبيتيجيى، مع لوبيتيجى النتائج كانت سيئة والآن لديهم 5 انتصارات فى 6 مباريات ولكن يلعبون بنفس الطريقة".

وتابع مارسيلينيو، قائلا "قضية إيسكو؟ لا اريد التحدث عن هذه القضية، كرة القدم لا تعتمد على لاعب واحد، المُدرب دائماً يريد الأفضل للفريق".

وواصل المدير الفنى، قائلا "ريال مدريد خسر هذا الموسم فى الليجا 5 مباريات فى حين انه خسر 6 مباريات طوال الموسم الماضى، نريد الذهاب إلى البيرنابيو والفوز".