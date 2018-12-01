شكرا لقرائتكم الإماراتي طارق أحمد : يمكننا الذهاب بعيداً في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ثنائي المنتخب الإماراتي ونادي النصر، طارق أحمد وأحمد الياسي، جاهزية المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2019 والتي تقام في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وقال طارق أحمد لـ"العربية" : الجماهير تطلب الأداء والنتيجة، وهذا أمر طبيعي كوننا نستضيف الحدث القاري ويجب أن نوصل إلى أدوار متقدمة، والضغوط الحالية طبيعية، والجماهير ستدعمنا بقوة.

وذكر أحمد الياسي: متفائلون بإمكانية المنتخب الإماراتي في الوصول بعيدا، وبما أن البطولة تقام على أرض الإمارات يجب أن نصل إلى المباراة النهائية، وثقتي كبيرة في اللاعبين، وقادرون على تحقيق المطلوب ونمتلك دفعة معنوية وستكون لها نتائج إيجابية.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى مع الهند وتايلاند والبحرين، وسيواجه البحرين بالمباراة الافتتاحية لكأس آسيا في 5 يناير.