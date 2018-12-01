أكاديمية الأجسام تحتفل ب«زايد قصة وطن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت شعار «زايد قصة وطن»، احتفلت أكاديمية «IFBB

» الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية ب«اليوم الوطني ال47»؛ حيث أقيم الاحتفال في مكتب الأكاديمية في دبي، بحضور العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية، وزايد الجلاف النائب، والكادر الفني والإداري المكون من وليد عبدالكريم، وجاسم اشكناني، وجعفر اشكناني، وحازم رشدان.

كان الاتحاد الدولي شارك في المناسبة؛ بقيام رئيس الاتحاد الدولي الإسباني رافائيل سانتوغا، ونائبه المصري الدكتور عادل فهيم؛ بإرسال رسالة تهنئة لرئيس الأكاديمية وللقائمين عليها وإلى أسرة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة.