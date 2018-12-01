الحاي جمعة: عودة الروح سر «الوحدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

حقق الوحدة الفوز بعد صيام خمس مباريات، من دون تذوق طعم الانتصار، وذلك بتخطيه عجمان في استاد راشد بن سعيد 2-1، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 18 نقطة، ويستعيد المركز الخامس من «البرتقالي»، والذي كان صعد إليه في الجولة العاشرة.

يدين الوحدة بفوزه إلى إسماعيل مطر الذي بدا كمن عاد 15 سنة إلى الوراء، ولفترة الشباب، حين كان من عام 2003 وما فوق لاعب «المتعة» رقم واحد في كرة الإمارات.

وما فعله مطر في كرتي هدفي الوحدة لم يكن عادياً، حيث راوغ أكثر من لاعب، ليمرر كرة الهدف الأول ويصنع ركلة جزاء، وينال نجومية المباراة المطلقة.

من جهته، قال الحاي جمعة مدرب الوحدة المؤقت «إسماعيل دائماً هو قائد في كل شيء، يحرك زملاءه والجمهور، أشكره على مجهوده وقدرته على قيادة الفريق بسهولة، وأتمنى أن يقود المنتخب في كأس آسيا كذلك».

وعن المباراة، قال: «عجمان كان نداً صعباً، نحن توفقنا في النتيجة، نفكر الآن في مباراة الشارقة المقبلة»، وأعتبر أن كلمة السر في الفوز تعود إلى روح الفريق، حيث إن أهم شيء، هو أن تحارب على كل كرة كرة، وهذا الذي كان ينقص الوحدة في المباريات الماضية. وكشف أن المغربي مراد باتنا غاب عن اللقاء بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وهو سيكون موجوداً في مباراة الشارقة.

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان: «أهدرنا ثلاث نقاط كانت في متناولنا لو كنا في حالتنا الطبيعية، فقد بدأنا اللقاء بصورة ضعيفة، وبعد ربع ساعة تحسن الأداء نوعاً ما، لكن بالمجمل تعاملنا برعونة في موقف لاعب ضد لاعب، ولم نكن أقوياء وشرسين في نصف الملعب»

ورأى أن «إصابة محمد سبيل خلال المباراة، وغياب فاندر ومحمد الشحي، كان لهما تأثير واضح، لكن ذلك لم يكن السبب الأساسي للخسارة، بل لأننا لم نلعب بجرأة كما هي عادتنا، وربما تأثرنا أيضاً بأن الوحدة استراح يومين أكثر منا بعدما خضنا الأحد مباراة الوصل، وعموماً نحن أهدرنا فرصة نيل ثلاث نقاط مهمة كانت ستبقينا في المركز الخامس، وأصبحت آخر مباراتين لنا قبل نهاية الذهاب مهمتين، ويجب أن نجهز أنفسنا بصورة أفضل».