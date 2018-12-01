جاسيكا تهدي إسطبلات زعبيل ناموس كأس الشهيد للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

توجت الفارسة الجنوب إفريقية جاسيكا موسترت، من إسطبلات زعبيل، بطلة لسباق كأس الشهيد للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي للقدرة لمسافة 119كم، وهي على صهوة الفرس «توفكة لاماجوري» بزمن قدره 4:24:14 ساعة، بعد أن تصدرت منافسات السباق من بداية المرحلة الثانية وحتى المرحلة الرابعة والأخيرة، وجاء في المركز الثاني المتسابق عبدالله الحمادي من إسطبلات السراب وهو على صهوة الفرس «كاردينال» بزمن 4:25:20 ساعة، وفي المركز الثالث حلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز من إسطبلات زعبيل وهي على صهوة الفرس «شتان دو سليان» بزمن 4.25.52 ساعة.

توج أبطال السباق، كل من الدكتور غانم الهاجري أمين السر العام باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورافقه محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة، التي احتضنت السباق الذي شهد في انطلاقته مشاركة 200 فارس وفارسة، واختتم بوصول 117 فارس وفارسة إلى خط النهاية.

وكانت اللجنة المنظمة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رصدت جوائز مميزة للفائزين بالمراكز العشرين الأوائل، حيث حصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، على سيارة دفع رباعي حديثة لكل واحد منهم، وحصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على 200 ألف درهم لكل منهما، وحصل أصحاب المراكز من السادس وحتى العشرين على 100 ألف درهم لكل فارس.

وشهدت المرحلة الأولى لمسافة 40كم، منافسة قوية، إذ احتل الفارس محمد الأميري المركز الأول على صهوة الفرس «نادال» المملوك إلى إسطبلات المغير، مسجلاً زمناً قدره 1:29:46 ساعة، وتبعته في المركز الثاني الفارسة روضة المحيربي على صهوة الفرس «تيميس» المملوك إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، وجاء في المركز الثالث الفارس حميد المزروعي على صهوة الفرس «هاتان» المملوك إلى إسطبلات إس إس، واحتل المركز الرابع الفارس الأوروجوياني فاكوندو ليتيس على صهوة الفرس «ميدنايت» المملوك إلى إسطبلات العين، وجاء في المركز الخامس الفارسة الجنوب إفريقية جاسيكا موسترت على صهوة الفرس «توفكا» المملوك إلى إسطبلات زعبيل.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35كم، تقدمت الفارسة الجنوب إفريقية جاسيكا موسترت من المركز الخامس إلى الصدارة، مسجلة زمناً قدره 2:50:46 ساعة، كما صعدت الفارسة الإسبانية مايالين كالفو من المركز السادس إلى الوصافة على صهوة الفرس «أبيرلين» المملوك إلى إسطبلات إس إس، بينما حافظ الفارس حميد المزروعي على موقعه في المركز الثالث، والأمر نفسه بالنسبة للفارس الأوروجوياني فاكوندو ليتيس الذي استمر في المركز الرابع، بينما تقدم الفارس هزاع الصيعري من المركز ال26 إلى الخامس على صهوة الفرس «ووترليا» المملوك إلى إسطبلات سلطان الهاجري.

وفي المرحلة الثالثة لمسافة 26 كم، حافظت الفارسة الجنوب إفريقية جاسيكا موسترت على المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 3:51:18 ساعة، بينما تقدم الفارس حميد المزروعي من المركز الثالث إلى الوصافة، وجاءت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز في المركز الثالث متقدمة من المركز ال12 على صهوة الفرس «شاتاني» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، كما صعد الفارس خالد الخاطري من المركز العاشر إلى الرابع على صهوة الفرس «برونو» المملوك إلى إسطبل ماس للقدرة، وتبعه في المركز الخامس الفارس فهد علي حسن على صهوة الفرس «بازينجا» المملوك إلى إسطبل الفهيدي.

وأكدت الفارسة الفائزة بصدارة السباق جاسيكا، سعادتها بالفوز بكأس الشهيد، وقالت إنه اللقب الأول لها في مشوارها في عالم الفروسية، معتبرة إياه من أهم مكاسبها في الفروسية، مشيرة إلى أن السباق كان قوياً ومميزاً وجرت منافساته في أجواء حارة نسبياً، وقالت إن طبيعة السباقات في دولة الإمارات تختلف كثيراً عن السباقات في موطنها بجنوب إفريقيا، كون السباقات في الدولة سريعة وقوية وتضم خيولاً على مستوى عالٍ ومميز.