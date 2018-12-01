تورونتو يحسم القمة ضد جولدن ستايت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم تورونتو رابتورز، صاحب أفضل رصيد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، القمة مع حامل لقب الموسمين الماضيين جولدن ستايت ووريرز، بفوز صعب بعد التمديد، رغم تسجيل لاعب الأخير كيفن دورانت 51 نقطة.

وفي أول مباراة هذا الموسم بين الفريقين اللذين يتوقع العديد من المحللين أن يكونا على الموعد في الدور النهائي، تفوق تورونتو على ضيفه جولدن ستايت بنتيجة 131-128 بعد التمديد، ليعزز سجله الأفضل بين فرق الدوري، ويحقق فوزه السابع توالياً.

وحقق تورونتو فوزه الأول على جولدن ستايت منذ مارس 2014، في مباراة خرج منها دورانت الأفضل على الصعيد الفردي، بينما تفوق نجم تورونتو،لينارد بالنتيجة النهائية.