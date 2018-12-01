فوز ثالث لخورفكان والحمرية وثانٍ لمسافي في «الهواة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي البيتي ونزار جعفر

عزز الحمرية صدارته بفوز جديد على حساب ضيفه العربي 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في ملعب الحمرية ضمن مواجهات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى، وسيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول عبر ثلاثة أهداف متتالية تبادل في إحرازها المغربي كامل شافني يهدف في الدقيقة الثالثة وهدفين للإسباني هوجو لوبيز في الدقيقة 11 و33، وفي الشوط الثاني قلص العربي الفارق بهدف وحيد أحرزه الروماني ميهاي اليكساندر في الدقيقة 78، وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده إلى 9 نقاط «العلامة الكاملة»، فيما بقي العربي قابعا في المؤخرة بدون رصيد، أدار المباراة الحكم فهد الكسار وأشهر البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة للاعب العربي علي المازمي بسبب الخشونة الزائدة.

وعلى ملعبه، رفع خورفكان رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بعد فوزه على ضيفه الذيد بهدف وحيد حمل توقيع إبراهيم إسماعيل عند الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني بعد أن أسفر الأول عن التعادل السلبي، وبهذا الفوز الذي يعد الثالث على التوالي يعزز أبناء الخور تواجدهم في المقدمة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الحمرية المتصدر، فيما بقي الذيد بنقطته الوحيدة، أدار المباراة الحكم محمد العلي.

وعلى ملعب مسافي كان الفوز 1-صفر أيضا من نصيب أصحاب الأرض على دبا الحصن، سجل لمسافي السنغالي يالي جوني في الدقيقة 49 وبهذا الفوز يواصل مسافي التألق رافعا رصيده إلى 7 نقاط بفوزين وتعادل، فيما توقف رصيد الحصن عند النقطة الواحدة، أدار المباراة الحكم خالد ناجم.

من جهة أخرى، تختتم الجولة الثالثة مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى حتا والتعاون في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرا، والثانية العروبة مع مصفوت في الساعة السابعة والربع مساء.

في المباراة الأولى سيكون الإعصار في اختبار جديد أمام الفريق الذي تعادل معه في بطولة الكأس، وكان «السماوي» فشل في تحقيق الفوز على التعاون في تصفيات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتعادلا بهدف لمثله، لكنه يبدو مصمماً هذه المرة على تجاوز منافسه خاصة بعد أن عاد للطريق الصحيح، فهو فاز على مصفوت في الجولة الثانية من بطولة الدوري بعد أن خسر أمام العروبة في الأولى.

ويغيب عن صفوف حتا المهاجم البرازيلي جلمار الموقوف وسعد فريش المصاب، وتجد مباراة اليوم اهتماما كبيرا في القلعة السماوية خشية تكرار ما حدث في الكأس.

ومن جهته، فالتعاون يرغب في مفاجأة الفريق المضيف والعودة من ملعبه بالعلامة الكاملة، ويخوض الأزرق اللقاء بهدف التعويض فهو خسر من الحمرية بثلاثية وهي بدت نتيجة كبيرة وإن كان الحمرية مرشحاً للفوز أصلاً لكن مستوى الفريق وتعادله في المباراة الأولى أعطى انطباعا بإمكانية تحقيق نتيجة افضل حتى إذا كان منافسه الحمرية.

وبملعب العروبة تجري مقابلة مهمة للطرفين وتأتي في ظرف بالغ الحساسية للطرفين، فالعروبة يقوده مدرب جديد ستكون مباراة اليوم الثانية بالنسبة له والفريق يمضي بشكل جيد ولا يرغب في أي تعثر يؤثر على مستقبله في صراع الصعود ولديه ست نقاط من مباراتين وفوزه في لقاء اليوم سيؤكد تصميمه على تحقيق حلمه، أما الخسارة فستفتح بابا لا يريد له المدرب غازي الغرايري ولا إدارة النادي أن يفتح لا سيما في هذا الوقت، وينتظر أن تشهد التشكيلة تغييرا طفيفا بإشراك عنصر جديد مكان حسن زايد الموقوف، أما مصفوت فيقوده محمد عبدالله التيمومي المدرب المساعد حيث كلفته الإدارة بالإشراف على الفريق بعد استقالة وليد عبيد، والتيمومي ليس غريبا على الفريق ولا على لقب الرجل الأول في الجهاز الفني فهو قاد الفريق في الموسم الماضي بعد انتقال سليمان البلوشي إلى تدريب الحمرية وحقق نتائج جيدة معه قبل أن يتم التعاقد مع المدرب وليد عبيد، ولن يحدث التيمومي تغييرات جوهرية على الفريق وكعادة المدربين المؤقتين سيكون تركيزه على الجانب المعنوي أكثر.

ويغيب عن مصفوت اللاعب حارث المرزوقي فقط، واعتبر محمد التيمومي تكليفه ثقة كبيرة من إدارة النادي وقال: إنه سيعمل ليكون عند حسن ظنهم، وقال: وليد عبيد لم يقصر، اجتهد وقام بعمل كبير بكل تأكيد وهو مدرب له قيمته وسعدت بالعمل معه، وتابع: واصلنا العمل خلال الأيام الماضية من اجل تجهيز الفريق لهذه المباراة المهمة، وأضاف: سنواجه فريقا محترما يعتبر من المرشحين للصعود وهو لم يفقد أي نقطة ونتمنى أن يكون مصفوت أول فريق يفوز عليه، ومضى: لدي ثقة كبيرة في لاعبي مصفوت، وأنا أعرف أن قدراتهم جيدة وحديثي عن قوة المنافس واحترامنا له لا يعني أننا لا نفكر ولسنا قادرين على هزيمته، فريقي قادر على هزيمة أي منافس في دوري الأولى.

ورأى عبدالله علي لاعب فريق حتا أن كل مباريات الدوري صعبة وذكر زملاءه بتعادل الفريق مع التعاون في بطولة الكأس وقال: سنتعامل مع التعاون بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع العروبة ومصفوت، لن نتهاون أمامه، إنه فريق لديه طموح وهو يرغب في الفوز علينا ويجب أن نفوت الفرصة عليه، وتابع: الحديث عن حتا وترشيحه والقول بأنه فريق مختلف عن البقية يجب أن يكون واقعا في الملعب، وعلينا أن نثبت ذلك في كل مباراة من خلال الأداء الجاد والقوي واحترام منافسينا، وأتم: لكني أرى أن أي ترشيح حاليا وأي كلام عن الصعود ليسا في أوانهما، فالدوري ما زال في جولته الثالثة ولا يمكنك أن تتحدث عن المستقبل وكرة القدم تقبل كل شيء لذلك على حتا أن يتعامل مع الدوري ( بالقطعة ).