«عربي المبارزة» ينظم أول دورات إعداد المدربين بالقاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ينظم الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري الدورة الأولى لإعداد المدربين العرب بالمركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من ديسمبر/‏كانون الأول، بمشاركة واسعة لأكثر من 35 مدرباً ومدربة من عدة بلدان عربية هي الإمارات ومصر والسعودية والكويت والبحرين والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس.

ويحاضر بالدورة كوكبة من الخبراء العالميين بقيادة الخبير العالمي الروماني الكابتن كو كي وهو من الخبراء العالميين الذين نجح الاتحاد العربي في إبرام اتفاق معه للمشاركة في جميع الدورات الخاصة بإعداد المدربين العرب، كما يحاضر بالدورة كل من شريف البكري وسامح مجدي، ود. السيد سامي مدرب منتخب الإمارات الأسبق، ود. محمد صدقي، ود. أسامة عبدالرحمن.

ونظراً لحرص دولة الإمارات على الارتقاء والنهوض بمستوى المدربين ولصقل مهاراتهم وقدراتهم الرياضية والفنية مما ينعكس إيجابياً على اللاعبين واللاعبات، فقد تم ترشيح عدد من المدربين في أندية الدولة لحضور الدورة حيث تقرر مشاركة الحكم الدولي واللاعب سلطان المازمي من نادي الشارقة الرياضي والمدربتين ريهام حسين ونجوى عبدالمعطي من نادي الشارقة للمرأة، ومن أبوظبي يشارك المدرب أحمد عطية من نادي الوحدة.

وأعرب الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور خالد عطيات، عن شكره وتقديره إلى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي وأثنى على جهوده المخلصة ودعمه لجميع عناصر اللعبة بالاتحاد العربي.