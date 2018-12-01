«ريو تيجري» يهدي حمدان بن محمد «رئيسي» مهرجان اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، شهد المضمار الأصفر أمس مهرجان سباق اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات ويوم الشهيد، وسط حضور جماهيري بلغ أكثر من 10 آلاف متفرج من رواد المضمار استقبلتهم اللجنة المنظمة بالهدايا والجوائز، وتقدم حضور السباق ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس محمد سعيد الشحي مدير إسطبلات وسباقات سمو الشيخ أحمد بن بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام ومدير مضمار جبل علي، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية والملاك والمدربين، وخلال السباق قام المهندس شريف الحلواني وياسر مبروك بتكريم المدرب ساتيش سيمار والفارسين فرناندو جارا وريتشارد مولن لفوزهما بجائزتي أفضل مدرب وأفضل فارس في السباق الماضي.

ونجح الحصان «ريو تيجري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في إحراز بطولة إسطبلات شادويل في الشوط الرئيسي عن جدارة عندما انتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة مقدماً عرضاً أذهل الجمهور بقيادة الفارس رويتسون فريش وقيادة المدرب سانديب جداف.

وافتتح الحصان «بيتشكومبر» لمحمد خليفة البسطي الصعود إلى منصة التتويج في مهرجان اليوم الوطني بقيادة الفارس تاج أوشي والمدرب ساتيش سيمار في الشوط الأول الذي جرى برعاية بنك دبي التجاري.

وفي الشوط الثاني برعاية الشعفار للاستثمار كانت الكلمة المسموعة للحصان «فير ذي فيوري» لمنصور المنصوري بقيادة الفارس كريستوفر هايس بإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وفاز الحصان «ليثام سينت انيس» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الثالث الذي جرى سباقه برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين بقيادة الفارس باتريك دوبس والمدرب دوج واتسون.

وفاز الحصان «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بإشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس فرناندو جارا بلقب الشوط الخامس برعاية دبي للمرطبات.

وفي الشوط السادس برعاية مزارع شادويل، أكمل الحصان «روكيت باور» الهاتريك لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وبلغت الإثارة قمتها في الشوط السابع والأخير بفوز الحصان «جولدن جراوند» لأحمد بن طرق المري بلقب شوط الرمال الهندسية بقيادة الفارس كونور بيسلي الذي حقق الثنائية مع المدرب أحمد بن حرمش.

وفي سياق متصل، ضربت المفاجآت بترشيحات الجمهور ولم ينجح أحد في تحقيق 7 من 7 و6 من 7 و5 من 7 وحقق شخصان اثنان فقط نتيجة 4 من 7 وتسلم كل واحد منهما 2500 درهم وحقق 55 شخصاً نتيجة 3 من 7 ونال كل واحد منهم 500 درهم.

وفازت الباكستانية إقبال حسين بالسيارة الثالثة ونالت لقب سعيدة الحظ في السباق الثالث في جبل علي وسط هتافات أبناء الجالية الباكستانية وتم تسليمها مفتاح السيري شيري اريزو بعد نهاية السحب مباشرة.

الشحي يهنئ قيادة وشعب الإمارات

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات وإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالتهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة ويوم الشهيد، ونقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى جماهير السباقات في مضمار جبل علي، مؤكداً أن الجميع مدين لهذه الدولة بالكثير، ومعرباً عن تمنياته للجمهور بالاستمتاع بهذا اليوم الرائع.

ميرزا الصايغ: نحتفل بثلاثة أعياد

أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية عن سعادته الكبيرة بمهرجان اليوم الوطني في مضمار جبل علي الذي يحرص دائماً على الاحتفال بكل مناسباتنا الوطنية، موضحاً أننا نشهد هذه الأيام وفي عام زايد ثلاثة أعياد هي المولد النبوي الشريف واليوم الوطني السابع والأربعين للدولة ويوم الشهيد الذي ضحى من أجل رفعة بلدنا الحبيبة الإمارات، وأعرب عن أمنياته دائماً للجماهير بقضاء أسعد الأوقات في رحاب المضمار العائلي.

سيف الشعفار يشكر أحمد بن راشد

رفع سيف الشعفار عضو مجلس إدارة الشعفار للاستثمار، إحدى الشركات الراعية لسباقات الخيول في مضمار جبل علي، أحر التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرض الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهنأ حمدان المنصوري والمدرب أحمد بن حرمش بمناسبة فوز «فير ذي فيوري» بلقب بطولة الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني.