شباب الأهلي يكسب «ديربي» النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب



حقق شباب الأهلي فوزاً هاماً على ضيفه النصر 1 - صفر، في مباراة «الديربي» التي جمعتهما أمس على أرض استاد العوير، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة وأصبح على بعد ثلاث نقاط من الصدارة، وتجمد النصر عند 12 نقطة، وسجل المدافع وليد عباس هدف الفوز (63).

جاء الشوط الأول دون مستوى الديربي، أبيض في النتيجة ضعيفاً فنياً، وإن كانت الأفضلية في الاستحواذ والوصول إلى المرمى دانت لأصحاب الأرض، ومرت الدقائق من الشوط بلا تهديد حقيقي على المرميين باستثناء كرة تألق فيها حارس النصر إبراهيم عيسى الذي حرم شباب الأهلي من هدف عندما تصدى ببراعة لتسديدة صاروخية لأحمد خليل من ركلة حرة مباشرة (41).

وفي الشوط الثاني دخل شباب الأهلي ضاغطاً ودفع المدرب بإيمليانو بدلاً من عبدالله النقبي لتعزيز النواحي الهجومية، وأسفر الضغط عن تسجيل المدافع وليد عباس هدف التقدم لفريقه بتسديدة قوية من هجمة شنها «فرسان دبي» على المرمى النصراوي بدأها ماجد حسن بتسديدة قوية ارتدت من الدفاع لتنشق الأرض عن عباس ويسددها قوية داخل الشباك (63).

حاول النصر العودة ودفع بجاسم يعقوب بدلاً من حبيب الفردان، لكن محاولاته لم تثمر، ودفع أروابارينا بأحمد جشك بدلاً من إسماعيل الحمادي ومحمد سبيل بدلاً من أحمد خليل، وتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف نظيف.