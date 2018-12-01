شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكماً لمباراة بتروجت والاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة مباراة بتروجيت والأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً السبت. ويعاونه يوسف البساطي وشهاب راشد، ومجدي خاطر حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكماً خامساً. يذكر أن الاهلى خسر مباراته الأخيرة بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

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