شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سيد البلد "قاهر" الكبار محليا وعربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع الاتحاد السكندري المعجزة بعد إقصاء الزمالك من البطولة العربية بالفوز عليه بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

الفوز على الزمالك، ليس الأول من نوعه لصالح سيد البلد على الفرق الكبيرة سواء على المستوى المحلى أو العربي،