شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين جنش وجمهور الاتحاد أمام بوابات استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة بين محمود جنش حارس الزمالك مع مجموعة من جماهير الاتحاد السكندري اثناء خروجه من استاد بتروسبورت بعد بعد خروج فريقه من البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد بركلات الترجيح.

وتدخل أمن الزمالك لاحتواء الموقف قبل أن يتطور الأمر وغادر الحارس للاستاد في سيارته.

وكان الزمالك خسر الوقت الاصلي بهدف دون رد وهي نفس النتيجة التي فاز بها في لقاء الذهاب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويخسر الأبيض 4/3.