شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يبدأ تدريبات الكرة فى الأهلى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد نجيب مدافع الأهلي لتدريبات الكرة بالفريق بعد اسبوعين تقريباً وذلك وفقاً للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من اصابته الأخيرة التى أجرى بسببها جراحة في غضروف الركبة.

وكان نجيب قد أجرى مؤخراً أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في ركبته والتي خضع على إثرها لجراحة غضروف الركبة مؤخرًا ، وأثبتت الأشعة تحسن حالة اللاعب وتحديداً فيما يتعلق بالكدمة العظمية التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.

ويبدأ نجيب تدريبات الجري في الملعب خلال أسبوع بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية التى يؤديها حالياً في «الجيم» على أن يبدا تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال أسبوعين من الآن تقريباً.