شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نفذ محمود علاء ركلة الجزاء أمام الاتحاد بهذه الطريقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود علاء مدافع الزمالك، ركلة جزاء الأولى فى الركلات الترجيحية التى حسمت تأهل الاتحاد السكندرى على حساب الفريق الأبيض، فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية، وأثار إهدار محمود علاء العديد من التساؤلات خاصة إنه المتخصص الأول فى تنفيذ ركلات الجزاء بالقلعة البيضاء وساهم بأهدافه فى تصدر الفريق لبطولة الدورى الممتاز.

كشف مصدر مقرب من محمود علاء تفاصيل تنفيذه لركلة الجزاء بهذا الشكل حيث أوضح له اللاعب إنه كان ينوى تسديد الكرة على يسار الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندرى، إلا إن الأخير قام بالتحرك اللحظى قبل التنفيذ بلحظات معدودة ليؤدى إلى تضارب قرار اللاعب فى زاوية التنفيذ لتخرج فى النهاية ركلة الجزاء بهذا الشكل وجاءت أعلى من العارضة بكثير.

ونجح الاتحاد السكندري في الصعود إلى دور الثمانية للبطولة العربية، بعد الفوز علي الزمالك، مساء الجمعة، بركلات الجزاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الاتحاد بهدف نظيف بعدما فاز الزمالك فى الذهاب بنفس النتيجة.