شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تصريحات لاعبو الاتحاد السكندرى بعد التأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور الـ 8 للبطولة العربية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة. وعبر لاعبو الاتحاد السكندرى فى تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء عن سعادتهم البالغة فى الصعود وجاء بعد جهد كبير من الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ومجلس الادارة التى يقدم الدعم الكامل طوال الفترة الماضية . وأشار أحمد داودا صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى سعادته فى المساهمة بصعود فريقه على حساب فريق الزمالك وأنه يتمنى وصول الفريق السكندرى الى الأدوار المتقدمة بالبطولة العربية . وأضاف محمد بازوكا مدافع فريق الإتحاد أنه شاهد الكثير من الإثارة داخل أحداث اللقاء وصعود فريقه جاء بعد جهد كبير لزملائه والجهاز الفنى الذين كانوا فى قمة التركيز . وأوضح محمد ناصف جناح فريق الاتحاد السكندرى أن فريقه قادر على المنافسة على حصد البطولة العربية بعد اقصاء اكبر الاندية بالبطولة وهم الزمالك و الترجى التونسى .

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