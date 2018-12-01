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اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الاتحاد السكندرى يتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية بعد إقصاء الزمالك بركلات الترجيح.

الاتحاد السكندرى يتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية بعد إقصاء الزمالك بركلات الترجيح

نجح الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور الـ 8 للبطولة العربية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة.

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الزمالك يخصم شهر من راتب جروس والجهاز المعاون ونصف مستحقات اللاعبين

فى تطور سريع لخروج نادى الزمالك من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى أعلن رئيس نادى الزمالك خلال مداخلة تليفزيونية خصم شهر كامل من راتب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس وكافة معاونية وكذلك الجهاز الطبى والإدارى .

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محمد مصيلحى : مبروك للاعبى الاتحاد وانتظر دعم الجمهور الفترة القادمة

عبر محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بصعود فريقه إلى دور الـ8 من كأس زايد للاندية الأبطال بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على الزمالك  عقب انتهاء الوقت الاصلي بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف وهى نفس النتيجة التى كانت  فى مباراة الذهاب لصالح الفريق الأبيض .

 

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جلسة محاسبة بين مجلس الزمالك وجروس خلال ساعات

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة محاسبة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب توديع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى من دور الـ 16، بالخسارة اليوم، الجمعة بركلات الترجيح 4/3.

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مؤمن زكريا يُجدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم

جدد مؤمن زكريا لاعب الاهلي عقده مع النادي رسمياً لمدة ثلاثة مواسم بعد الجلسة التى عقدها اللاعب خلال اليومين الماضيين مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

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الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت

قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن لجنة المباريات قررت فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت المقرر لها غدا السبت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للدورى، وذلك بعدما تلقى النادى نسبته فى تذاكر المباراة من نادى بتروجت والمقدرة بنحو 500 تذكرة سيتم طرحها إلكترونيا بقيمة 50 جنيها للتذكرة.

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الأهلى يضم 21 لاعباً لمواجهة بتروجت.. على رأسهم مصطفى شوبير

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

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