وليد صلاح الدين : فرحة الاتحاد مضروبة فى عشرة بالفوز على الزمالك

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى أن فرحة فريقه وجمهور سيد البلد بالصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية على حساب الزمالك تتضاعف الى عشرة أضعاف بسبب الضغوط التى شهدها الفريق الفترة الماضية . كان الإتحاد السكندرى قد صعد على حساب الزمالك لدور الـ 16 بالبطولة العربية بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بقوز زعيم الثغر بهدف نظيف وهى نفس النتيجة التى كانت فى مباراة الذهاب لصالح الزمالك ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء . وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية أن فريق الاتحاد السكندرى قام بخروج المرشح...

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