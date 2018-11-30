شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الصحفيين» يجتمع الأحد لمناقشة أزمة الزمالك وتأجيل انتخابات «النقاد الرياضيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة أزمة نادي الزمالك مع أعضاء النقابة، بعد اعتداء أمن النادي على الزملاء وأعضاء المجلس ومنعهم من الدخول، برغم أنهم أعضاء عاملين بالنادي.

كما يناقش المجلس في اجتماعه أزمة الزملاء المفصولين من جريدة العالم اليوم، بعد تصفيتها من الإعلامي عماد الدين أديب مالكها، وغلق تأميناتهم بأثر رجعي، وقرار مجلس النقابة بإحالته للتأديب، وعدم مثوله الأربعاء الماضي في الموعد المحدد.

ويناقش المجلس أيضًا أزمة قرار هيئة مكتب النقابة بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، بعد ساعات من فتح باب الترشيح، بدون إخطار لجنة النشاط برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، ودون إبداء أسباب.

كما يناقش المجلس خلال اجتماعه كيفية تطوير مشروع العلاج بالنقابة، لخدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وكانت أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية فتح باب الاشتراك بالمشروع لعام 2019 بدءًا من غدًا السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك دون زيادة في الأسعار.

ويحدد مجلس النقابة في اجتماعه، موعد انعقاد لجنة تحت التمرين للأعضاء الجدد الملتحقين بالنقابة، ممن تقدموا بأوراق قيدهم خلال الأسبوع الماضي.

ويعتزم عدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة بند آخر على جدول أعمال الاجتماع، يتمثل في مناقشة لائحة جزاءات وسائل الإعلام والصحف، والتي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ أيام، مما أثار ردود أفعال كبيرة رافضة لبنودها.