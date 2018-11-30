شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يبدأ تدريبات الجرى بعد أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته فى ركبته والتى خضع على إثرها لجراحة غضروف الركبة مؤخرًا.

وأثبتت الأشعة تحسن حالة اللاعب وتحديدا فيما يتعلق بالكدمة العظمية التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية. وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن نجيب، يبدأ تدريبات الجرى فى الملعب خلال أسبوع، حيث يؤدى فى الوقت الحالى تدريبات تأهيلية فى «الجيم» فى إطار برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة. ويأمل محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، فى سرعة عودة محمد نجيب، لخط دفاع الفريق، الذى يعانى نقصا شديدا، والذى يسعى الجهاز الفنى لتدعيمه خلال الفترة المقبلة.