شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض الفريق مرانه في الحادية عشرة والنصف صباح غدٍ السبت، على ملعب النادي، رافضًا منح اللاعبين أي راحة بعد خوضهم لقاء أمام الاتحاد منذ قليل، والخسارة وتوديع الفريق لبطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز المقررة إقامتها الخميس المقبل.

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