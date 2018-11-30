شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات بالجملة.. واشتباك بالأيدى فى ليلة سقوط كبار المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغت منافسات الجولة الحادية عشرة لدورى القسم الثانى التى أقيمت أمس الأول قمة الإثارة فى المجموعات الثلاث، حيث شهدت نتائج الجولة أحداثا مثيرة واستقالات عديدة لمدربى الفرق.. بدأها صفاء رجب، المدير الفنى لنادى دمنهور، الذى بادر بتقديم استقالته عقب انتهاء مباراة فريقة مع بلدية المحلة بخسارة دمنهور بهدف مقابل لا شىء، وتراجع الفريق عن صدارة المجموعة. ويفاضل مجلس الإدارة حاليا بين أكثر من مدرب لتولى تدريب الفريق أبرزهم هانى العقبى وأيمن الجمل وياسر الكنانى.

وفى المنصورة، أعلن ياسر الكنانى، المدير الفنى، تقديم استقالته ورفض أى محاولات للعودة فى ظل تراكم المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفنى وتلاشى كل الوعود بصرفها، وهو ما دفع لاعبيه إلى رفض التدريب فى المران الرئيسى الثلاثاء الماضى استعدادا لمواجهة الحمام. وقال الكنانى إن هناك من يتصيد له الأخطاء فى المنصورة سواء من بعض الجماهير أو حتى زملائه من المدربين.

وفى غزل المحلة، أصر سمير كمونة المدير الفنى على إعلان استقالته رغم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد الهجوم الذى تعرض له خلال الفترة الماضية، وانهمرت دموع كمونة بشدة، إلا أن الجماهير أصرت على اصطحابه عنوة من داخل سيارته وحملته على الأعناق مرة أخرى، مطالبة باستمراره مع الفريق بعد أن تطور أداء غزل المحلة بصورة جيدة على يديه. ولم تتوقف الاستقالات عند أندية بحرى، بل امتدت إلى الصعيد أيضا.. بعد أن رفض بركات إبراهيم، المدير الفنى لنادى الفيوم، قيادة فريقه أمام بنى سويف، بعد أن علم خلال إلقاء المحاضرة على لاعبيه بوجود طارق السيد المدير الفنى السابق لنادى المنيا بالمدرجات، بناء على دعوة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الفيوم لمتابعة الفريق قبل توليه مسؤولية قيادته!!.

وأكد بركات إبراهيم أنه يحترم ذاته وتاريخه ولن يسمح لأحد بإهانته، واستقل القطار عائدا إلى بلده، مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط كبيرة بالفيوم منها المالية، وعقب المباراة أبدى وائل حبيب مدير الكرة بنادى بنى سويف سعادته الكبيرة بعد السماح بدخول الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات.

كانت المباراة قد شهدت وجود وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة الذى حضر خصيصا لمشاهدة كريم أشرف هداف الصعيد ولاعب فريق بنى سويف لبحث إمكانية تعاقده مع المقاصة خلال الفترة المقبلة.

وفى ديروط أكد محمد صلاح رئيس نادى ديروط أن مجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدى حيال تصرفات بعض لاعبى الفريق بعد قيام محمد عصام لاعب الفريق بالاشتباك مع مدربه الدكتور عماد سمير مؤخرا، مؤكدا أن اللاعب سيتم إيقافه حتى نهاية الموسم مع إرسال مذكرة الى اتحاد الكرة لشطبه بعد تجاوزاته المرفوضة بحق المدير الفنى.

وشهدت منافسات هذا الأسبوع سقوط عدد كبير من الأندية الجماهيرية، أبرزها الفيوم وسوهاج والمنصورة ودمنهور ودمياط وكفر الشيخ والتعدين والشمس والنصر وطنطا بالإضافة إلى استمرار النتائج الغريبة لفاركو.

وفى دمياط طالب محمد عبدالرحمن المدير الفنى لدمياط من محمد أبو جنبه رئيس النادى سرعة التعاقد مع 10 لاعبين لدعم صفوف الفريق بعد خسارة الفريق الأخيرة فى ملعبه أمام جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء.

وقال داوود المالح رئيس نادى أبوصقل إن ناديه ربما يتخذ قرارا بالانسحاب من المسابقة فى ظل تعنت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ووزارة الشباب والرياضة وعدم دعم الفريق.

فيما تعرض كريم ياسين، لاعب مركز شباب تلا، للسقوط إثر كرة مشتركة خلال مباراة فريقه مع الرجاء.