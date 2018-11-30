شكرا لقرائتكم ناصف يصافح جهاز الزمالك بعد تسجيله ركلة الجزاء فى مرمى جنش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمد ناصف الظهير الأيسر للاتحاد الحالي والزمالك السابق لجهاز الفريق الأبيض من أجل مصالحتهم بعد دخوله في مشادات مع جمهور الزمالك بسبب اشارته عقب ركلة الجزاء التي أحرزها أمام الفريق الأبيض.

وقام ناصف بمصافحة أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك وتقبيله حيث توجه نحو غرفة ملابس الزمالك ولم يجد سوي أمير عزمي حيث كان آخر أفراد الفريق مغادرة لغرفة ملابس الفريق.

كان الإتحاد السكندرى قد صعد على حساب الزمالك لدور الـ 16 بالبطولة العربية بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بقوز زعيم الثغر بهدف نظيف وهى نفس النتيجة التى كانت فى مباراة الذهاب لصالح الزمالك ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء.