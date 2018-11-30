شكرا لقرائتكم مصيلحى بعد فوز الاتحاد على الزمالك : طولان أدار المباراة باحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بصعود فريقه إلى دور الـ8 من كأس زايد للاندية الأبطال بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على الزمالك عقب انتهاء الوقت الاصلي بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف وهى نفس النتيجة التى كانت فى مباراة الذهاب لصالح الفريق الأبيض .

وقال مصيلحى فى تصريحات تلفزبونية إن اللاعبين كانوا على قدر عال من المسئولية ونفذوا تعليمات مديرهم الفنى حلمى طولان بالشكل الأمثل خصوصا أن الزمالك فريق قوي ويمتلك كوكبة كبيرة من اللاعبين ومجلس إدارة قوي.

وجه رئيس الاتحاد السكندري الشكر لمدرب فريقه حلمى طولان مؤكدا أنه أدار المباراة باحترافية شديدة ووضع يده على كل نقاط القوة والضعف التى تخص الفريق الأبيض حتى حقق ما أراد بالصعود لدور الـ8 من البطولة.

وتحدث مصليحى عن التدعيمات المحتملة لفريقه فى الانتقالات الشتوية القادمة قائلا :" تركت هذا الملف برمته لحلمى طولان ووليد صلاح الدين مدير الكرة وأكيد هيكون فيه تدعيمات قوية لمواصلة مسيرة الانتصارات".

ووجه مصيلحى الشكر لجماهير الاتحاد السكندري على مؤازرة فريها حتى الرمق الأخير من اللقاء مشيرا إلى أنه يتمنى استمرارا الدعم الجماهيري فى الفترة المقبلة.