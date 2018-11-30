شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يخصم شهرا من راتب الجهاز الفنى بعد توديع البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى تطور سريع لخروج نادى الزمالك من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى أعلن رئيس الزمالك خلال مداخلة تليفزيونية خصم شهر كامل من راتب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس وكافة معاونية وكذلك الجهاز الطبى والإدارى . وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعبين أيضا سيتم خصم نصف مستحقاتهم المنصوص عليها فى العقود عن هذا الموسم بعد توديع البطولة العربية .

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