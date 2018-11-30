شكرا لقرائتكم هوميلز يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ أمام بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بايرن ميونخ غياب مدافعه ماتس هوميلز عن المواجهة الصعبة أمام فيردر بريمن، والمقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثالثة عشر من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

وكشف الحساب الرسمى للبايرن على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن هوميلز تخلف عن السفر مع الفريق لخوض اللقاء، بعد أن غاب عن المران الأأخير بسبب عدم تعافيه من إصابته بعدوى فى المعدة، وهو ما تسبب فى غيابه أيضا عن مواجهة بنفيكا فى دورى الأبطال يوم الثلاثاء الماضى.

ويحتل بايرن ميونخ قبل لقاء الغد المركز الخامس فى جدول التريب برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.