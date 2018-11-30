شكرا لقرائتكم اليجرى يتطلع للفوز مع يوفنتوس بجميع الألقاب فى الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس عن مواجهة فيورنتينا المقرر إقامتها غدا في الجولة 14 من الدوري الإيطالي، وأكد أن فريقه يتطلع للفوز بكل البطولات هذا الموسم.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حققنا الهدف الأول بالتأهل في دوري الأبطال، الآن علينا الإبقاء على الطاقة نفسها خلال ديسمبر"، معتبرا أن "خسارة ثلاث نقاط قد تمهد الطريق لخسارة الدوري نريد الفوز بكل الألقاب".

وفاز فريق تورينو في ست من مبارياته السبع الأخيرة ضد فريق فلورنسا، الا أن فيورنتينا لم يخسر بعد على أرضه هذا الموسم.

وأوضح أليجري قائلا: "ستكون مباراة صعبة لأن فيورنتينا فريق جيد مع لاعبين شبان موهوبين لم يخسروا أي مباراة على أرضهم بعد، وسجلوا 14 هدفا ولم يتلق مرماهم سوى ثلاثة أهداف هذه أكبر مباراة لهم هذا الموسم".

وتابع "عليك أن تكون صبورا وتتذكر بأن المباريات في فلورنسا لا تحسم قبل نهايتها المدينة كلها تدعمهم. علينا أن نظهر شخصية قوية".

يسعى يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس على التوالى بمسابقة الدوري الايطالي ويتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.