شكرا لقرائتكم احتدام المنافسة في ثاني أيام بطولة الدرعية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصلت يوم الجمعة فعاليات بطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز بمركز الدهامي بالدرعية وسط احتدام المنافسات بين الفرسان المشاركين . ونجح الفارس سعد العجمي بتحقيق نتيجة الشوط الأول فيما ذهب المركز الثاني للفارس صالح بن عميرة وفي المركز الثالث الفارس عبدالعزيز الحقباني، وتوج الفرسان الفائزين سامي الدهامي . وفي الشوط الثاني من فعاليات اليوم الثاني واصل الفارس الكويتي علي الخرافي نجوميته في البطولة وظفر بنتيجة الشوط وجاء الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني وثالثا الفارس الكويتي راكان الحساوي . وقام الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بتسليم الفائزين جوائزهم . واختتمت الفعاليات بإقامة الشوط الثالث والذي ذهبت نتيجته للفارس الدولي رمزي الدهامي وفي المركز الثاني الفارس عبدالله الشربتلي وفي المركز الثالث الفارس الايطالي نتالي، وتختتم المنافسات يوم السبت.

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