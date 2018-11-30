شكرا لقرائتكم الهلال يؤكد تفوقه على النفط ويحجز مقعده في ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الهلال السعودي مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، بعدما كرر تفوقه على مضيفه النفط العراقي بفوزه 2-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد فرانسو حريري في مدنية أربيل، في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكان الهلال قد حسم مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض بفوزه 4-صفر.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تكرار فوزه على مضيفه حيث فرض سيطرته مبكراً وحصل على ركلة جزاء بعد مرور 8 دقائق إلا أن لاعبه محمد كنو أهدرها بعدما سدد الكرة خارج الشباك، وعند الدقيقة 13 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي كارلوس إدواردو بقدمه في شباك النفط.

وواصل الهلال ضغطه ونجح لاعبه البرازيلي إدواردو في تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الفرنسي غوميز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 37 أهدر النفط العراقي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما أضاع لاعبه محمد داوود ركلة جزاء.

ونجح الهلال بفرض سيطرته في الشوط الثاني خاصة أن المباراة ازدادت صعوبة على فريق النفط الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ليث تحسين عند الدقيقة 52 بعد دخوله العنيف على لاعب الهلال سالم الدوسري، وواصل الهلال أفضليته إلى أن أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.