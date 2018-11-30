شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى تشغل جمهور الفريق وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

كارينيو يرحب بتدريب الأهلى والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة

رحّب الأورجواني جوزيه دانيال كارينيو بتدريب الأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الأيام الماضية من قبل مسئولين في القلعة الحمراء. وقال مصدر في الأهلي، إن كارينيو وافق على تدريب الأهلي وأعلن جاهزيته للحضور للقاهرة في غضون الـ72 ساعة المقبلة من أجل توقيع العقود رسمياً وبدء مهمته مع الفريق، وشدد المصدر على أن التفاوض حالياً مع المدرب الأورجوياني يدور حول الجهاز المعاون له. وخاض كارينيو أكثر من تجربة تدريبية في الدوريات العربية، حيث تعاقد مع النصر السعودي في سبتمر 2012 حتى مايو 2014، وتوّج بلقب كأس ولي العهد وبطولة الدوري السعودي للمحترفين. ورحل كارينيو عام 2014 لتدريب العربي القطري في موسم 2014- 2015 قبل أن يتولى تدريب منتخب قطر واستمر معه حتى سبتمبر من عام 2017.

الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت

قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن لجنة المباريات قررت فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت المقرر لها غدا السبت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للدورى، وذلك بعدما تلقى النادى نسبته فى تذاكر المباراة من نادى بتروجت والمقدرة بنحو 500 تذكرة سيتم طرحها إلكترونيا بقيمة 50 جنيها للتذكرة. ويلتقى الأهلى مع بتروجت مساء غدٍ السبت باستاد الجيش بالسويس.

زكريا وحمودى وكوليبالى أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي أمام بتروجت

استبعد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، عدة لاعبين من قائمة الفريق التى ستخوض مباراة بتروجت فى السادسة من مساء غد، السبت، المؤجلة من الجولة التاسعة للدورى. وضمت قائمة المستبعدين فى الأهلي عن مباراة بتروجت، كلاً من: أحمد حمودى ومؤمن زكريا وساليف كوليبالى وأكرم توفيق لأسباب فنية، ومعهم محمد نجيب وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد الشناوى وصلاح محسن ومحمد شريف للإصابة. ورغم أن مؤمن زكريا كان مُرشحاً بقوة لدخول قائمة مباراة بتروجت بعدما وضع له الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي مُنفرداً حيث تدرب اللاعب لمدة ستة أيام تقريباً تمهيداً للمشاركة في لقاء الغد إلا أن القائمة لم تضم اللاعب وواصل غيابه عن مباريات الفريق مذن فترة طويلة.

الأهلى يضم 21 لاعباً لمواجهة بتروجت.. على رأسهم مصطفى شوبير

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبرى رحيل وأيمن أشرف، وباسم على ومحمد هانى، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدى.

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