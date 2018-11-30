شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..هدف الاتحاد السكندرى فى مرمى الزمالك بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح بناهيني لاعب الاتحاد السكندري في احراز هدف الاتحاد السكندري في مرمى الزمالك فى الدقيقة 84 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية لتنتهى المباراة بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف، وكانت نتيجة الذهاب قد أنتهت بفوز الأبيض بنفس النتيجة . احتكم الفريقين لركلات الترجيح وانتهت لمصلحة الاتحاد بنتيجة 3/4 ليصعد سيد البلد لدور الثمانية للبطولة العربية علي حساب الزمالك .

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