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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الاتحاد السكندرى يتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية بعد إقصاء الزمالك بركلات الترجيح.

 

الاتحاد السكندرى يتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية بعد إقصاء الزمالك بركلات الترجيح

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الزمالك يخصم شهر من راتب جروس والجهاز المعاون ونصف مستحقات اللاعبين

 

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محمد مصيلحى : مبروك للاعبى الاتحاد وانتظر دعم الجمهور الفترة القادمة

 

 

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شاهد.. احتفالات جماهير الاتحاد السكندري بعد الفوز علي الزمالك

 

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شاهد .. تصريحات لاعبو الاتحاد السكندرى بعد التأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية

 

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جلسة محاسبة بين مجلس الزمالك وجروس خلال ساعات

 

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مؤمن زكريا يُجدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم

 

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الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت

 

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الأهلى يضم 21 لاعباً لمواجهة بتروجت.. على رأسهم مصطفى شوبير

 

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مصر تفوز على تشاد بالتصفيات الأفريقية للسلة

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 11 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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