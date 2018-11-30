شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعتذر لجماهير الزمالك ويؤكد : الفترة المقبلة تحتاج للتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أنه يعتذر لجماهير الفريق بعد الخروج من البطولة العربية بالخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وشدد المدير الفني للزمالك على أنه حزين لخروج الفريق من البطولة، وأوضح أن الأبيض لم ينجح في استغلال الكرة في أخر 35 متر ، والدفاع ارتكب خطأ واحد فقط تسبب في استقبال الهدف.

وأوضح جروس أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز، وسيتحدث مع اللاعبين في الفترة المقبلة بعدم التأثر والاستعداد بجدية للقاء المصري في الدوري، وأشار إلى أن الخسارة بركلات الترجيح واردة.

وشدد المدير الفني للزمالك على أن الفريق لم يكن لديه كفاءة هجومية، في حين أن المنافس دافع بصورة جيدة في اللقاء، مضيفا أن حمدى النقاز وإبراهيم حسن لديهما خبرات كبيرة، ولا يتحمل لاعب بمفرده الخسارة.

وأضاف جروس أن محمود علاء لم يهدر ركلة جزاء في المباريات السابقة قبل أن يهدر فى لقاء الاتحاد، وأن مصطفى فتحي شارك في الوقت المناسب وأشار إلى أن جميع الفريق لم يكن في مستواه المعهود هجوميا.