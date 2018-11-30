شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يحملون جروس خسارة الزمالك أمام سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر العديد من نجوم الكرة والاعلام والفن ردود أفعال متبانية، حول خسارة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى دور الـ 16 بالبطولة العربية والمستوى الذى ظهر بها، موجهين اللوم إلى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس ومعاونية، بينما أشادوا بمستوى أبناء سيدى البلد.

وقال إبراهيم سعيد، لاعب فريق الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق:"المدرب اللى يتأخر فى تغييره لحد الدقيقه 84 يبقى مش عايش مع المباراة ولا مركز ولا مستعد للمباراة قبلها ونازل للتعادل وانعكست على اداء اللاعبين بالملعب".





وكتب أحمد مجدى، لاعب الزمالك السابق:" نقول مبروك الاتحاد أدى مباراة كبيره استحق المكسب نادى الزمالك لم يلعب علي المكسب ولكن بطوله وطلعنا منها عندنا لسه الدورى نركز فيه وإن شاء الله القادم أفضل ولكن نقول إن فيه قصور فى الاداء الجماعى للفريق ككل وأنا واثق ان جروس هيعالج الاخطاء".





ويرى تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن الثقة الزائدة كان سببا فى خسارة الزمالك اليوم، قائلاًُ :"الثقةالزائدة عن الحد من لاعبى الزمالك تؤدى الى الخروج من البطوله العربيه !! من قمة التفاؤل إلى قمة التشاؤم".

وهنأ محمد ناجى جدو مهاجم الجونة، نادى الاتحاد بالفوز على الزمالك، قائلاً:"الاتحاد سيد البلد مبروك لجمهور الاسكندرية و الادارة و للاستاذ محمد مصيلحى".

وقال الفنان نبيل الحلفاوى:" مبروك لنادي الاتحاد السكندري وهارد لك لنادي الزمالك ويبقى سيد البلد ممثلا للكرة المصرية بين الأندية العربية.. نرجو أن يواصل بهذه الروح القتالية التي أقصى بها فريقين كبيرين الترجي والزمالك" وأضاف المنتج محمد العدل، المعروف بانتمائه للزمالك لا تعايرنى ولا اعايرك...اتلموا بقى لغاية ماتاخدوا بطولة".







