شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاتحاد السكندري في الصعود إلى دور الثمانية للبطولة العربية، بعد الفوز علي الزمالك، اليوم، الجمعة، بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الاتحاد بهدف نظيف .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من ، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، وفى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، وفى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى : الهاني سليمان، في خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق، في خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب، في خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه.