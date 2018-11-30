شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإتحاد يتدخل لإفاقة مشجع من الإغماء فى بترسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طبيب فريق الكرة بنادى الإتحاد السكندرى فى افاقة أحد مشجعى زعيم الثغر الذى أصيب بحالة إغماء من فرط فرحته بفوز فريقه على الزمالك وصعوده لدور الـ16 بالبطولة العربية . وجاء تدخل طبيب الإتحاد السكندرى فى الوقت المناسب لإفاقة المشجع وعودته لاستكمال فرحته مع باقي مشجعى سيد البلد . كان الإتحاد السكندرى قد صعد على حساب الزمالك لدور الـ 16 بالبطولة العربية بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بقوز زعيم الثغر بهدف نظيف وهى نفس النتيجة التى كانت فى مباراة الذهاب لصالح الزمالك ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء .

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