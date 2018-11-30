شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على تشاد بالتصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب كرة السلة رجال على نظيره تشاد بنتيجة 58/85 فى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين والتى تقام بأنجولا وتستمرحتى 2 ديسمبر . ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطنى مع نظيره التونسي غدا. يذكر أن منتخب السلة أقام معسكرا خارجيا لمدة أسبوع استعدادا لتلك التصفيات بصربيا .

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