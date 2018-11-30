شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ركلات الجزاء لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تمكن الاتحاد السكندري من الفوز علي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة العربية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الاتحاد بهدف نظيف والصعود الي دور الثمانية للبطولة .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من ، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، وفى خط الوسط: فرجانى ساسى، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، وفى خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى : الهاني سليمان، في خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق، في خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب، في خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف علي استاد برج العرب.