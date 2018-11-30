الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء

يسرى غازى أنهى فريق الاتحاد السكندري المباراة بالفوز على الزمالك بهدف نظيف ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت بعدما حقق الفارس الأبيض فوزا فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة. بدأ اللقاء بمحاولة لاعبي الفريقين فرض السيطرة على منتصف الملعب ومرر يوسف أوباما كرة عرضية تمر من تحت أقدام كاسونجو وسدد كهربا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافعى سيد البلد وتخرج الى ضربة ركنية. ونجح الهانى سليمان حارس الإتحاد فى...

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