نبيل الحلفاوي يرفض التحفيل على الزمالك بعد هزيمته من الاتحاد

كتبت : شرين طه

اليوم نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على منافسه فريق الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-4؛ وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي علي تنمر علي فريق الابيض؛ و على صدى الحدث إعلن الفنان الفنان نبيل الحلفاوي رفضه للمشاركة في حملة السخرية (التحفيل) التي دشنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هزمية نادي الزمالك من الإتحاد السكندري في البطولة العربية.

وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها: «نحفل لو كنا نحن الطرف الآخر الذي حقق الفوز.. أنا لا أحفل على حساب غيري كما يفعلون .. قد تكون الشماتة مشروعة كرد فعل لشماتة سابقة.. لكني شخصيا أرى فيها نوعا من قلة الحيلة».

يذكر أن فريق الاتحاد السكندري، أنهى مباراة جمعته بالزمالك بالفوز على الفريق الابيض بهدف نظيف من ركلات الترجيح بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت بعدما حقق الفارس الأبيض فوزا فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.