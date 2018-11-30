رياضة | عاجل.. جماهير الزمالك تطالب برحيل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جماهير الزمالك تطالب برحيل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جماهير نادي الزمالك برحيل المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء بعد خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. ودشنت جماهير القلعة البيضاء عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج إقالة جروس، وتري الجماهير بأن المدرب السويسري كان السبب الرئيسي في الخسارة. يذكر ان الزمالك ودع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد الهزيمة من نادي الإتحاد السكندري عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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