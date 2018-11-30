رياضة | سيميدو يغرم برشلونة 5 مليون يورو بسبب مواجهة فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميدو يغرم برشلونة 5 مليون يورو بسبب مواجهة فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي نيلسون سيميدو نجم برشلونة أصبح جاهزًا للمشاركة خلال مواجهة فياريال الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن هذه المباراة هي رقم 50 لسيميدو مع برشلونة، لذلك سيدفع البرسا مبلغ 5 ملايين يورو ضمن المتغيرات في عقد انتقال اللاعب من بنفيكا إلى البارسا.

وانضم سيميدو لصفوف برشلونة في صيف 2017 مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هناك اتفاق بين الناديين أن يدفع برشلونة مبلغ 5,094,965 مليون يورو لكل 50 مباراة رسمية لسيميدو معه.

يذكر أن سيميدو خاض الموسم الماضي 36 مباراة رسمية، بينما هذا العام شارك في 13 مباراة بمختلف المسابقات.