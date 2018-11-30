كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد ناصف يعتذر للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد ناصف الظهير الأيسر لفريق الاتحاد السكندري على التوجه لغرفة خلع ملابس فريق الزمالك عقب نهاية لقاء الفريقين مساء اليوم بالبطولة العربية. وقدم اللاعب إعتذاره عما بدر منه بعد الإشارات التي وجهها لجماهير الزمالك عقب تسجيله لضربة الجزاء الأخيرة والفوز في المباراة. وتقبل لاعبو الزمالك إعتذار محمد ناصف ووجهوا له التهنئة على العبور في مواجهة اليوم. وسبق ولعب محمد ناصف بين صفوف الزمالك لكنه لم يستمر طويلًا ورحل بعد موسم واحد فقط بسبب تراجع مستواه.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | محمد ناصف يعتذر للاعبي الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .