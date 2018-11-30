رياضة | أهم أخبار في برشلونة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار في برشلونة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أزمة ديمبلي وأومتيتي ومحاولات برشلونة لحل الأزمتين قبل بدء الدور الثاني من الدوري. وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 :

- فيدال أمل برشلونة لحل أزمة ديمبلي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني أصبح أمل النادي الكتالوني لمعالجة أزمات زميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يُعول على فيدال لاحتواء ديمبلي لحل أزمة عدم الانضباط التي يعاني منها وتقويم سلوكياته.

- الدفاع صداع في رأس برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة أعطت الضوء الأخضر للبحث عن بديل مناسب لتعويض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعاني من إصابة قوية على مستوى الركبة اليسرى وما زالت عودته النهائية مشكوك فيها رغم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وجاء ذلك على إثر جلسة عقدت في النادي الكتالوني ترأسها المدير العام بيب سيجورا وحضرها الهيكل الرياضي للبارسا كاملًا وذلك في 18 اكتوبر الماضي ولم يتم تنسريب مقرراتها في حينها.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يريد الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت بالصيف المقبل ولكن النادي الكتالوني يريد تأمين دفاعه مؤقتًا خلال الـ6 أشهر المقبلة لتعويض غيابات أومتيتي وفيرمايلين المتكررة.

وذكرت موندو ديبورتيفو بأن الإدارة الرياضية لبرشلونة حددت مواصفات المدافع المطلوب في النادي لمدة 6 أشهر فقط وأبرزها أن يملك الكثير من الخبرة.

- أومتيتي يتبع خطة علاجية للعلاج من إصابته

أعلن برشلونة الإسباني أن نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي سيواصل اتباع خطة علاجية خاصة دون الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وذكر برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت : "سيواصل صامويل أومتيتي اتباع الخطة العلاجية للشفاء من الانزعاج الذي يعاني منه على مستوى ركبته اليسرى".

وأضاف البيان : "سيسافر اللاعب الفرنسي إلى الدوحة في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتبع خطة علاجية تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي الإسباني".

- سيميدو يغرم برشلونة 5 مليون يورو بسبب مواجهة فياريال

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي نيلسون سيميدو نجم برشلونة أصبح جاهزًا للمشاركة خلال مواجهة فياريال الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن هذه المباراة هي رقم 50 لسيميدو مع برشلونة، لذلك سيدفع البرسا مبلغ 5 ملايين يورو ضمن المتغيرات في عقد انتقال اللاعب من بنفيكا إلى البارسا.

وانضم سيميدو لصفوف برشلونة في صيف 2017 مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.