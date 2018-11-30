رياضة | مؤمن زكريا يشارك مع شباب الأهلي أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يشارك مع شباب الأهلي أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الشباب مواليد ٩٧ في مباراته غدا أمام مصر المقاصة بدوري الجمهورية. وطلب زكريا من الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المشاركة مع فريق الشباب في مباراة الغد بعد استبعاده من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة بتروجت. ويستعد الأهلي لمواجهة بترجت غدا السبت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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