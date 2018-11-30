رياضة | بعد وداع البطولة العربية.. ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك محليًا وعربيًا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وداع البطولة العربية.. ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك محليًا وعربيًا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، عقب خسارته أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ16 للبطولة.

وأنهي الاتحاد السكندري الوقت الأصلي للمباراة فائزًا بهدف دون رد سجله لاعبه الغاني "بناهيني"، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك في لقاء الذهاب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الثمانية، والتي ابتسمت لزعيم الثغر بنتيجة 4-3 ليودع البطولة مبكرًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب كريستيان جروس مع الزمالك محليًا وعربيًا بعد وداع بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب:-

تولي كريستيان جروس قيادة الزمالك في يوليو الماضي، وتحديدًا منذ 152 يومًا تقريبًا.

قاد "جروس" الزمالك في 15 مباراة بالبطولات المحلية (13 بالدوري المصري – 12 بكأس مصر)، حقق الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، وسجل 32 هدفًا واستقبل 10 أهداف

أول مباراة لـ"جروس" مع الزمالك كانت ضد بتروجيت في الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة جمعها من 10 إنتصارات، وتعادلين وهزيمة وحيدة، بينما صعد الفريق لدور الثمانية في كأس مصر بعدما تخطي منية سمنود في دور الـ32 والانتاج الحربي في دور الـ16.

قاد "جروس" الزمالك في 4 مباريات بالبطولة العربية، تعادل في مباراتين وخسر مباراة وفاز في مثلها، ، وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ووصل لدور الـ16 قبل أن يودع البطولة علي يد الاتحاد السكندري.

آخر مباراة له مع الزمالك كانت اليوم ضد الاتحاد السكندري بالبطولة العربية وانتهي وقتها الأصلي بفوز زعيم الثغر 1-0، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمه النادي السكندري بنتيجة 4-3.