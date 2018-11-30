رياضة | الزمالك ليس الأول.. الاتحاد يكشر عن أنيابه في ليالي رد الاعتبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ليس الأول.. الاتحاد يكشر عن أنيابه في ليالي رد الاعتبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أمسية كروية مثيرة علت فيها أصوات الجماهير وهي تردد "الاتحاد سيد البلد"، بعدما استطاع أن يعبر عن ذاته و كشر عن أنيابه بأنه متواجد وقادر على تخطي من يقف أمامه، وفي ثلاث مباريات ثار فيها الاتحاد ليرد كرامته، فكانت النتيجة خروج كبار أندية العرب من بطولة كأس زايد للأندية وتخطي الأهلي برباعية.

وترك الجماهير غير مبالي بحالها، وكانت وحدها مدينة الأسكندرية فرحة على مدار ثلاث ليالي متفرقة ثأر فيهم الاتحاد وكانت بمثابة رد الاعتبار للفريق من هزائم متوالية لحقت به من قطبي الكرة المصرية وفي لحظة سئم منها الاتحاد كانت البداية الحقيقة لانطلاقته.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كيف ثأر الاتحاد ورد الاعتبار في ثلاث ليالي فقط..

الاتحاد يطيح بالزمالك خارج البطولة العربية

ودع نادي الزمالك بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما أطاح به الاتحاد السكندري خارج المنافسة وجاء ذلك خلال أحداث اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة باستاد بتروسبورت في إياب دور الستة عشر من عمر بالبطولة .

وخسر نادي الزمالك المباراة في وقتها الأصلي بهدف دون رد وهي نفس النتيجة التي جمعت الفريقين في مباراة الذهاب، قبل أن يلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي أطاحت بالزمالك من البطولة ووصلت بزعيم الثغر لدور الثمانية .

وانتهت أحداث المباراة وهي تترك ملامح الحزن والبكاء على أوجه كل مشجع ينتمي للقلعة البيضاء.

الاتحاد يحقق المكسب على الأهلي برباعية

في أمسية كروية قاسية اعتبرها جماهير "زعيم الثغر" بليلة رد الاعتبار، فاز فريق الاتحاد السكندري على النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي في تلك الليلة عن غير قصد بهدف عكسي سجله في مرماه.

الاتحاد يسحق الترجي ويحرمه من البطولة

لم يكن خروج الزمالك على يد الاتحاد هو الأول من ذلك البطولة ولكن سبقه نادي الترجي الذي تأهل الفريق السكندري على حسابه إلى الدور ثمن النهائي من كأس العرب للأندية الأبطال.

وجاء ذلك بعد تعادله مع الترجي التونسي بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب من دور الـ32 وكان لقاء الذهاب في الإسكندرية انتهت بهدف لكل فريق.

وفقد بطل تونس لقبه الذي حققه العام الماضي في مصر بالفوز على الفيصلي الأردني في النهائي 3-2.

بعد خروج الترجي الاتحاد يحقق لقب لأول مرة

أصبح نادي الاتحاد السكندري أول نادي مصري يتأهل لثمن النهائي والثالث إجمالا بعد وفاق سطيف الجزائري والمريخ السوداني.