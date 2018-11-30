رياضة | رئيس الاتحاد: حلمي طولان نجم مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد: حلمي طولان نجم مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، إن فريقه أطاح بنادي كبير مثل الزمالك من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مشيرا إلي أن جميع اللاعبين قدموا مبارة مميزة.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية : "حلمي طولان قدم لقاء كبير أمام الزمالك، وكان لديه تفاؤل للتأهل لدور القادم من البطولة العربية".

وأكمل : "مرتضي منصور رئيس الزمالك كان أول الداعمين لنادي الإتحاد بالتساهل في إبرام صفقات، من أجل تدعيم الفريق في الفترة الأخيرة".

وتابع : "سيكون هناك تدعيمات كبيرة في شهر يناير القادم، ومدير الكرة بالنادي يتولي هذا الملف".