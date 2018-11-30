رياضة | الزمالك بدون راحة بعد توديع البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بدون راحة بعد توديع البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة غدا السبت بعد وداع البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد بركلات الترجيح.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري.

وكان الزمالك خسر الوقت الاصلي بهدف دون رد وهي نفس النتيجة التي فاز بها في لقاء الذهاب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويخسر الأبيض برباعية مقابل ثلاثة.