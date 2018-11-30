الامارات | الجزيرة يراهن على مبخوت أمام «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يراهن على مبخوت أمام «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلغاء طرد مبخوت يمنح الجزيرة دفعة معنوية كبيرة في لقاء اليوم. الإمارات اليوم

يسعى الجزيرة إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الجيدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم للاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب، عندما يستضيف فريق الإمارات الساعة 4.50 مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة 11.

ويدخل الجزيرة المباراة بروح معنوية عالية بعد نجاحه في الفوز خارج ملعبه على الوحدة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه سيكون حذراً أمام فريق الإمارات المنتشي بفوز مهم جداً في الجولة الماضية على الفجيرة 3-1، بجانب تعثر الجزيرة في مرات سابقة أمام فرق مؤخرة الترتيب، وخسارته نقاطاً مهمة.

ويدخل الفريق المباراة متسلحاً بتواجد هدافه التاريخي ونجمه الدولي علي مبخوت، بعد أن ألغت لجنة الاعتراض على قرارات الحكام قرار طرده في مباراة الوحدة، ما سيزيد من قوة الفريق الهجومية. ويتوفر الجزيرة حاليا على 22 نقطة، ويأمل بلوغ النقطة 25.

ولن تكون المباراة سهلة على الجزيرة الذي واجه منافسه هذا الموسم في كأس الخليج العربي على ملعب الأخير وتعادل معه 1-1.

ويخوض فريق الإمارات المباراة بروح معنوية عالية أيضاً بعد نجاحه في تحقيق الفوز على الفجيرة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، رفع به رصيده إلى ثماني نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر وقبل الأخير، ويسعى لمواصلة الأداء الجيد والنتائج الإيجابية للمرة الثانية على التوالي، أملاً في تحسين مركزه والابتعاد عن المؤخرة.

عامر عمر: مستعدون للمواجهة

قال مهاجم فريق الإمارات عامر عمر في المؤتمر الصحافي: «الفريق استعد جيداً لمواجهة الجزيرة، والكل يرغب في متابعة النتائج الجيدة، والفوز الأخير على الفجيرة كان له تأثير معنوي مهم، والصقور يستهدف نتيجة جيدة رغم صعوبة المهمة وقوة المنافس». محمد أبوإسماعيل - دبي